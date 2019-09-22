HABER

Damadını kına gecesinde öldüren kayınpeder: İbret olsun diye yaptım

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te kına gecesinde damadı Eser Efsane’yi boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 3 kişiyle birlikte gözaltına alınan M.G, ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Damadını kına gecesinde öldüren kayınpeder: İbret olsun diye yaptım

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kına gecesinde damadı Eser Efsane’yi boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 3 kişiyle birlikte gözaltına alınan M.G, ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. M.G. cinayeti planladığını ve damadını ibret olması için öldürdüğünü söyledi.
Kahramanmaraş’ta yaşayan Eser Efsane ile Gaziantep’te oturan Damla Efsane, yaklaşık 3 ay önce nişanlandı. Bir ay sonra da nikah masasına oturan çift, resmi olarak evlendi. Düğün için hazırlıklar yapılırken, iki aile düğün alışverişi nedeniyle tartıştı. Kız ailesi düğünden vazgeçince, birbirlerini seven çift, Kahramanmaraş'a kaçtı. Aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Damla Efsane'nin ailesi düğün için izin verdi. Önceki gün kız evinin önünde kına gecesi düzenlendi. Gecede damat Eser Efsane boğazından bıçaklanarak öldürüldü, annesi Meryem Fidan ise ağır yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Damla Efsane'nin babası M.G'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.
‘KIZIMIN YERİNİ SÖYLEMEDİKLERİ İÇİN ÖFKELİYDİM’
Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden M.G., kaçırma olayının ardından Eser ve annesine kızının yerini söylemedikleri için öfkeli olduğunu belirterek, “Kendi aramızda nişan töreni yaptık, hatta resmi nikahta yaptık. Kızım ve Eser'in nişanlılık süreçleri normal ilerlerken, bundan 20 gün önce damadım Eser, kızımı gelinlik ve ev eşyası bakmak bahanesiyle Kahramanmaraş'a kaçırdı. Eşimle birlikte Eser'in en yakın arkadaşı olan S.K.'nin Kahramanmaraş'taki iş yerinin önünde beklemeye başladık. Eser'i ve kızımı görünce yanlarına gittik. Sonra Eser'in annesinin evine gidip konuştuk, zaman zaman tartıştık. Bana kızımın yerini bildiği halde bilmiyorum demesinden dolayı Meryem Fidan'a ve kızımı kaçırdığı için Eser Efsane'ye kızgın ve öfkeliydim" dedi.
‘BIÇAĞI 1 HAFTA ÖNCE ALDIM, FIRSAT KOLLUYORDUM’
Evdeki konuşmada 20 Eylül'de kına, 22 Eylül'de düğün töreni için sözleştiklerini anlatan M.G, aslında Eser'i öldürmek için fırsat kolladığını ve anlaşmış gibi davrandığını ifade etti. M.G., suç aleti bıçağı bir hafta önce aldığını söyledi. Damadını kına gecesi ibret olması için öldürdüğünü anlatan M.G., "Eser'i kınada ibret olması amacıyla öldürmek için fırsat kolluyordum. Bunun için üzerime bir hafta kadar önce bir bıçak aldım. Kına boyunca fırsat kolladım, hatta bir ara damadım Eser'in yanında oturdum. Ancak ortam hareketli olduğundan eylemi gerçekleştiremedim. Saat 21.30 sıralarında kına yakıldı. Kına yakıldıktan sonra kızımla damadım oynadı. Oyun bittikten sonra kızım ve damadım kenara çekilmişlerdi. Ancak ayakta el ele tutuşmuş halde duruyorlardı. Ben uygun zaman olduğunu anladım ve damadım Eser'in arkasından yaklaştım" diye konuştu.
‘ESER’E KİMSE KARIŞMASIN ONU BEN ÖLDÜRECEĞİM’
Belinden çıkardığı bıçakla Eser'i boğazından bıçakladığını itiraf eden M.G., Eser'i kafasında kurduğu plan doğrultusunda öldürdüğünü, hatta öncesinde yakınlarına, "Eser'e kimse karışmasın, onu ben öldüreceğim" dediğini söyledi.
Damadını öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyen M.G. ile diğer 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Damadını kına gecesinde öldüren kayınpeder: İbret olsun diye yaptımDamadını kına gecesinde öldüren kayınpeder: İbret olsun diye yaptım

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Elazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildiElazığ'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı (2)Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.