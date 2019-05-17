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Damadını öldüren kayınpedere 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

ÇORUM’da 2 yıl önce tartıştığı damadı Oktay Gers'i (26) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Bilal Sarı'nın (55) yargılanması tamamlandı.

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da 2 yıl önce tartıştığı damadı Oktay Gers'i (26) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Bilal Sarı'nın (55) yargılanması tamamlandı. Sarı, son sözünde "Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Sarı'ya 'kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra tahrik ve iyi hal uygulanarak cezayı 11 yıl 8 aya indirdi. Kararı az bulup tepki gösteren Gers ailesi, adliyeden polis müdahalesiyle çıkarıldı. Olay, 23 Kasım 2017'de Çorum çevre yolundaki Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ailevi meselelerden dolayı sorun bulunan Oktay Gers ile kayınpederi Bilal Sarı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar bıçak ve sopalarla kavgaya başladı. Kavgada Oktay Gers bıçaklanarak ağır yaralandı, Bilal Sarı ise bıçakla kolundan yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen H.D. de sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Gers, hayatını kaybetti. HAKİM KARŞISINDA 'PİŞMANIM' DEDİ Şüpheli kayınpeder Bilal Sarı da hastanedeki tedavisi ve polis sorgusunun ardından sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sarı hakkında Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Bilal Sarı, damadı Oktay Gers'in ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı, mütalaasını yineleyerek sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Oktay Gers’in annesi Kamile Gers, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini söyledi. Tutuklu sanık Bilal Sarı ise, önceki ifadelerini tekrarlayarak çok pişman olduğunu söyledi. Müşteki ve sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Bilal Sarı'ya 'kasten öldürme' suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, tahrik uygulanarak önce 14 yıla, sonra duruşmadaki iyi halini de göz önüne alarak 11 yıl 8 aya indirdi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. KARARI AZ BULAN AİLE TEPKİ GÖSTERDİ Kararın ardından Oktay Gers'in annesi Kamile Gers ile yakınları hapis cezasını az bularak tepki gösterdi. Adliye koridorunda 'Adalet istiyoruz' diyerek bağıran aile fertleri polisin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı. Adliye binasında önünde fenalaşarak yere yığılan Kamile Gers'e, sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra öfkeli aile adliyeden ayrıldı.

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