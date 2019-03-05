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Damadını öldüren sanık, hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü damadı Mehmet Zeki Kaya'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldüren Kemal İvgen'in (53), tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü damadı Mehmet Zeki Kaya'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldüren Kemal İvgen'in (53), tutuklu yargılanmasına devam edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan Ayşe Kaya, eşi Mehmet Zeki Kaya ile birlikte geçen yıl eylül ayında Kayseri'deki ailesini ziyarete geldi. Kemal İvgen, kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği damadı Mehmet Zeki Kaya'yı, çıkan tartışmada av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından tutuklanan İvgen'in, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, öldürülen Mehmet Zeki Kaya'nın yakınları ve avukatlar da hazır bulundu.
'KIZIM SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI'
Sanık Kemal İvgen savunmasında, kızı Ayşe ile damadı Mehmet Zeki Kaya'nın Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturduklarını, olaydan 5 gün önce Kayseri'ye yanlarına geldiklerini söyleyerek şöyle konuştu:
"Kızımın eli yüzü şiş ve morluk içindeydi. Sorduğumda, böbrek taşı düşürdüğünü söyledi. Ben de fazla üzerinde durmadım. Ertesi gün evdeki bekâr kızım Pınar, annesiyle yatarken, eniştesi Mehmet Zeki'nin yattıkları odanın kapısını zorladığını ve kendisine, 'Ablanı getirdim, o benim işime artık yaramıyor. Seni alıp götüreceğim' dediğini söyledi. Ayrıca, kızım Ayşe'yi sıkıştırınca da eşinden sürekli şiddet gördüğünü, 2 tabanca mermisi yutturduğunu anlattı. Bütün bunların üzerine, 'kızlarıma ve aileme zarar vermesin' diye korkutmak amaçlı dipçiksiz tüfeği aldım, damadım Mehmet Zeki'nin yattığı odaya gittim. Korkutmak amaçlı ateş edecektim; ancak yanına geldiğimde silah birden ateş aldı ve Mehmet Zeki kanlar içinde kaldı. Üst katta oturan oğluma haber verdim, o geldi ve polisi aradı. Amacım öldürmek değildi. Bu olaydan dolayı pişmanım."
Davaya müşteki olarak katılan ölen Mehmet Zeki Kaya'nın kardeşi Burhan Kaya, sanığın yalan söylediğini belirterek, sonuna kadar şikayetçi olduklarını, en ağır cezayı almasını istediğini bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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