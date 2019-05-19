Damadının ev sahibini silahla ağır yaraladı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde damadının ev sahibiyle tartışan kayınpeder, silahıyla açtığı ateşle ev sahibini ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi 1858. Sokak üzerinde meydana geldi. Ev sahibi ile iddiaya göre anlaşmazlık yaşayan Remzi H., otomobiliyle sokaktan geçtiği sırada, ev sahibinin oturduğu binaya doğru ateş etti. Binadan çıkan ev sahibi Birol Parlak ile tartışan kayınpeder Remzi H. (41) silahını doğrulttuğu Birol Parlak’a kurşun yağdırdı. Karnına isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Parlak, yere yığılırken zanlı ise silah seslerini duyan mahalleli tarafından linç edildi. Zanlı Remzi H., daha sonra damadının bindirdiği otomobille olay yerinden abisinin evine kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptığı sırada abisinin evinde yakalanan zanlı Remzi H. İse polis ekipleri tarafından abisinin evinde yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan polis ekipleri, Remzi H.’nin, bir spor salonunun bahçesinde park halinde bulunan otomobilinde yaptığı aramada ise pompalı tüfek ele geçirdi.