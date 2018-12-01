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Damadının evini kurşunladı, sokak su içinde kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

ADANA'da, tartıştığı damadının evine ateş açan Murat Y.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, tartıştığı damadının evine ateş açan Murat Y. (56) evin girişindeki su borusunu vurunca mahalleyi su bastı.

Olay, Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar A. ve Sibel Y. bir ay önce imam nikahı kıyarak evlendi. Çift arasında çeşitli nedenlerle tartışma yaşanmaya başladı. Sibel Y. eşyalarını toplayarak evi terk edip babası Murat Y.'nin yanına yerleşti. Sibel Y.'nin babası Murat Y., yanına çocuklarını da alarak Yaşar A.'nın evine gitti. Üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Murat Y., damadının evine rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, evin girişinde bulunan su borusuna isabet etti. Hasar alan borudan akan su ise sokağa aktı. Murat Y. ve çocukları kaçtı.

Olay sırasında yatağın altına gizlenen Yaşar A., şüphelilerin olay yerinden ayrılmasının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, Murat Y.'yi olayda kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı. .

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Damadının evini kurşunladı, sokak su içinde kaldıDamadının evini kurşunladı, sokak su içinde kaldı
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