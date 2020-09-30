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Damadının yakmak istediği kayınvalide konuştu: "Hayatımız tehlikede”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Samsun’da damadının evini kundakladığı kayınvalide, hayatlarının tehlikede olduğunu söyledi.Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bir evde önceki gece saatlerinde küçük çapta yangın çıktı.

Samsun’da damadının evini kundakladığı kayınvalide, hayatlarının tehlikede olduğunu söyledi.
Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bir evde önceki gece saatlerinde küçük çapta yangın çıktı. Yapılan araştırmada yangını çıkartan kişinin ev sahibinin damadı olduğu ortaya çıktı. Eşiyle boşanma aşamasında olan damat kayınvalidesinin evini yakarken güvenlik kamerasına yakalandı.
Yaşadıklarını ilk kez anlatan kayınvalide Münevver Yıldız (75), damadının kızını evden kovmasıyla problemler yaşamaya başladıklarını dile getirdi. Yıldız, damadının kızına şiddet uyguladığını ve öldürmekle tehdit ettiğini savundu.
Evi kundaklanan Münevver Yıldız, “Hava alsın diye camı açmıştım. Yaktığı gazete kağıdını oradan içeri atmış. Ben dışarıdaydım. Buranın yandığını gördük. Allah razı olsun söndürdüler. Sonra ifademizi verdik şikayetçi olduk. Evde olsak hepimizi öldürürdü. Kızımı da ağabeyi evine götürmüştü. Benim evimi niye yakıyor, benden ne istiyor?” diye konuştu.
Damadı Ali Peltek’in (55) kızı Sevgi Peltek’i (46) evden kovduğunu ileri süren kayınvalide Yıldız, “2 hafta önce evden kovmuş kızımı. Kızım çalışıyordu işten gelmiş. Neden geç geldin diye hesap sormuş kovmuş. O da küçük oğlunu alarak yanıma geldi. Ondan sonra bize ters gitmeye başladı. ’Sizi öldüreceğim, keseceğim’ diyordu. Eline balta almış kesmeye geliyor. Kızım geldiğinde ‘daha dayanamıyorum isterseniz beni öldürün daha geri gitmem’ dedi bana” şeklinde konuştu.
Fiziksel ve psikolojik şiddetin hiç bitmediğini öne süren Yıldız, “Evlendiğinden beri 30 yıldır kızıma gün yüzü göstermedi. Dövüyordu, bağırıyordu kızım bizden saklıyordu. ’Keserim seni, vururum seni, öldürürüm, yaşatmam seni’ diyerek hep öyle korkutarak böyle oldu. Bu zamana kadar öyle yaşadı. Bizim hayatımız tehlikede. Biz onla uğraşamayız” ifadelerini kullandı.

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