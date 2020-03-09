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  4. Damar genişlemesi hayatını kararttı! İki elinin farkını gören hayrete düşüyor

Damar genişlemesi hayatını kararttı! İki elinin farkını gören hayrete düşüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2020 11:33 | Son Güncelleme

Adana'da 3 çocuk babası Osman Şimşek ve ailesi, Şimşek'in doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşıyor. Damar genişlemesi nedeniyle sağ elini kullanamaz hale gelen Şimşek, kimsenin kendisine iş vermediğini, hastalığı nedeniyle ailesine bakamaz duruma geldiğini söyledi.

Doğuştan varis rahatsızlığı bulunan 37 yaşındaki Osman Şimşek, 11 yıl önce Nuriye Şimşek ile evlendi. Belediyede park ve bahçelerde çalışan Şimşek'in bu evlilikten en büyüğü 9 en küçüğü 4 yaşındaki 3 çocuğu dünyaya geldi.

Çalışamaz hale geldi

Önceleri varis rahatsızlığı hayatını çok etkilemeyen Şimşek'in son yıllarda rahatsızlığın artmasıyla hayatı karardı. Sağ eli tamamen şişen ve kısalan Şimşek, çalışamaz hale geldi.
İşten de bu nedenle çıkmak zorunda kalan Şimşek, 3 çocuğuyla perişan oldu. İşsiz kalan Şimşek, engelli maaşı almak için başvurdu. Ancak hastaneden engelli raporu almak için gereken 300 lira masrafı bile karşılayamadı.
Şimşek, rahatsızlığının tedavisinin olmadığını son yıllarda varisin her tarafa yayıldığını sağ elini kullanamaz hale geldiğini, sırtında şişlikler oluştuğunu belirterek,
"Bu nedenle bana kimse iş vermiyor. Eşim de çalışmıyor. Şu an komşuların hayırseverlerin yardımıyla ayakta durabiliyoruz. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ben hastayım diye bana kimse iş vermiyor. Bana iş verseler ben çalışırım. Elektrik ve su faturamı bile ödeyemiyorum" dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana damar genişlemesi

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