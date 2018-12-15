Damar sertliği (ateroskleroz) nedir? Damar tıkanıklığı neden olur, belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Tıpta yaşanan gelişmelere rağmen, damar sertliği (ateroskleroz) ne yazık ki, halen yaşam kaybına neden olan önemli unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi KVC Uzmanı Prof. Dr. Soner SANİOĞLU, damar sertliğinin erken yakalanmasıyla, kalp krizi ve inme riskine karşı önlem alınabildiğini söylüyor. En önemli belirtilerden biri olan bacaklarda görülen ağrılar için zaman kaybetmeden uzmanına başvurmak hayati önem taşıyor.

Obezite, diyabet, hipertansiyon ve sigara içmek, damar sertliği için önemli risk faktörlerini oluşturuyor. Kalp damarlarının tutulmasıyla kalp krizi, şah damarının tutulmasıyla felç, bacak damarları tutulmasıyla uzuv kayıplarına neden olabiliyor. Tüm felç vakalarının yüzde 30’u şah damarı sertliğinden kaynaklanıyor. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi KVC Uzmanı Prof. Dr. Soner Sanioğlu, “Bacaktaki ağrılar, damar sertliğinin bir sinyali olabiliyor.” diyor.

SİNSİ İLERLİYOR, BELİRTİ VERMİYOR

Bu ağrıyı başka ağrılarla karıştırmak mümkün değil. Zira en belirgin özelliği belli bir efor sonrası ortaya çıkması ve kişiyi yürüyemez noktaya getirmesi oluyor. Hasta bu durumu “en fazla 500 metre yürüyebiliyorum, sonra ağrıdan dolayı durmam gerekiyor” diye tanımlıyor. Ancak diyabet hastalarında sertlik, daha aşağıdaki damarlarda oluştuğu için ilk etapta ağrı görünmeyebiliyor.