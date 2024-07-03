Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığı nasıl fark edilir?

Damar sağlığı, arterler ve venler gibi kan damarlarının yapısal ve işlevsel bütünlüğünü ifade eder. Sağlıklı damarlar, esnek ve güçlüdür, kanın serbestçe akmasına izin verir. Ancak, zamanla kötü yaşam tarzı seçimleri, genetik faktörler ve yaşlanma gibi çeşitli etkenler damarların sertleşmesine ve daralmasına neden olabilir.

Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Damar tıkanıklığı belirtileri, tıkanıklığın yerine ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Damar tıkanıklığı nasıl fark edilir sorusuna genel olarak şu cevapları verebiliriz:

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Kol ve bacaklarda ağrı

Yorgunluk

Uyuşma veya karıncalanma

Deri renginde değişiklikler

Kalp krizi

Kalp damarı tıkanıklığı, koroner arterlerde plak birikimi sonucu kan akışının kısmen veya tamamen engellenmesi durumudur. Kalp damar tıkanıklığı belirtileri arasında kalp kasının yeterli oksijen ve besin alamamasına yol açarak göğüs ağrısı (angina), nefes darlığı ve yorgunluk olabilir. Kalpte damar tıkanıklığı belirtileri şöyledir:

Göğsün ortasında, sol tarafında ya da iki tarafta birden ağrı

Nefes darlığı

Yorgunluk

Baş dönmesi veya baş ağrısı

Mide bulantısı ya da kusma

Kol, omuz veya çene ağrısı

Soğuk terleme

Bacak damar tıkanıklığı periferik arter hastalığı olarak bilinir ve bacaklara kan taşıyan arterlerde plak birikimi sonucu oluşur. Bu tıkanıklık, yürürken ağrı, kramp, uyuşma ve soğukluk hissi gibi belirtilere neden olabilir. İlerleyen vakalarda dinlenme sırasında bile ağrı ve bacaklarda yara iyileşme sorunları görülebilir. Bacak damar tıkanıklığı belirtileri şunlardır:

Bacakta damar tıkanıklığı belirtileri arasında en yaygın olanı yürürken veya merdiven çıkarken bacak ağrısıdır.

Yorgunluk

Bacaklarda uyuşma veya karıncalanma

Bacaklarda soğukluk hissi

Deri renginde solukluk veya mavimsi bir renk

İyileşmeyen ayak yaraları

Beyin damar tıkanıklığı, iskemik inme olarak bilinir ve beyne kan taşıyan arterlerdeki tıkanıklık sonucu oluşur. Bu durum, beyin hücrelerine yeterli oksijen ve besin gitmemesine yol açarak ani ve şiddetli baş ağrısı, konuşma ve görme bozuklukları, vücutun bir tarafında ani güçsüzlük veya felç gibi belirtilere neden olabilir. Beyin damar tıkanıklığı belirtileri şunlardır:

Yüzde, kolda veya bacaklarda aniden uyuşma ya da güçsüzlük hissi

Konuşma ve anlamada zorluk ve bozukluk

Yürürken denge veya koordinasyon sorunları

Baş dönmesi ya da baş ağrısı

Görme kaybı ya da bulanık görme

Şiddetli baş ağrısı

Hafıza kaybı

Bilişsel işlevlerde bozulma

Depresyon, anksiyete, sinirlilik gibi psikolojik değişimler





