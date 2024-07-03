Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığı nasıl fark edilir?

Damar sağlığı, arterler ve venler gibi kan damarlarının yapısal ve işlevsel bütünlüğünü ifade eder. Sağlıklı damarlar, esnek ve güçlüdür, kanın serbestçe akmasına izin verir. Ancak, zamanla kötü yaşam tarzı seçimleri, genetik faktörler ve yaşlanma gibi çeşitli etkenler damarların sertleşmesine ve daralmasına neden olabilir.
Damar tıkanıklığı belirtileri, tıkanıklığın yerine ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Damar tıkanıklığı nasıl fark edilir sorusuna genel olarak şu cevapları verebiliriz:
Kalp damarı tıkanıklığı, koroner arterlerde plak birikimi sonucu kan akışının kısmen veya tamamen engellenmesi durumudur. Kalp damar tıkanıklığı belirtileri arasında kalp kasının yeterli oksijen ve besin alamamasına yol açarak göğüs ağrısı (angina), nefes darlığı ve yorgunluk olabilir. Kalpte damar tıkanıklığı belirtileri şöyledir:
Bacak damar tıkanıklığı periferik arter hastalığı olarak bilinir ve bacaklara kan taşıyan arterlerde plak birikimi sonucu oluşur. Bu tıkanıklık, yürürken ağrı, kramp, uyuşma ve soğukluk hissi gibi belirtilere neden olabilir. İlerleyen vakalarda dinlenme sırasında bile ağrı ve bacaklarda yara iyileşme sorunları görülebilir. Bacak damar tıkanıklığı belirtileri şunlardır:
Beyin damar tıkanıklığı, iskemik inme olarak bilinir ve beyne kan taşıyan arterlerdeki tıkanıklık sonucu oluşur. Bu durum, beyin hücrelerine yeterli oksijen ve besin gitmemesine yol açarak ani ve şiddetli baş ağrısı, konuşma ve görme bozuklukları, vücutun bir tarafında ani güçsüzlük veya felç gibi belirtilere neden olabilir. Beyin damar tıkanıklığı belirtileri şunlardır: