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Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığı nasıl fark edilir?

Cem Ölmez Cem Ölmez
26.06.2024 21:52
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Damar sağlığı, genel sağlığımızın önemli bir bileşenidir ve vücudumuzdaki kan akışının düzgün bir şekilde devam etmesi için hayati öneme sahiptir. Damarlar, oksijen ve besin maddelerini vücut hücrelerine taşıyan ve atık ürünleri uzaklaştıran bir ağ oluşturur. Damar tıkanıklığı ise, bu akışın engellenmesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur.

Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığı nasıl fark edilir?

Damar sağlığı, arterler ve venler gibi kan damarlarının yapısal ve işlevsel bütünlüğünü ifade eder. Sağlıklı damarlar, esnek ve güçlüdür, kanın serbestçe akmasına izin verir. Ancak, zamanla kötü yaşam tarzı seçimleri, genetik faktörler ve yaşlanma gibi çeşitli etkenler damarların sertleşmesine ve daralmasına neden olabilir.

Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Damar tıkanıklığı belirtileri, tıkanıklığın yerine ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Damar tıkanıklığı nasıl fark edilir sorusuna genel olarak şu cevapları verebiliriz:

  • Göğüs ağrısı
  • Nefes darlığı
  • Kol ve bacaklarda ağrı
  • Yorgunluk
  • Uyuşma veya karıncalanma
  • Deri renginde değişiklikler
  • Kalp krizi

Kalp damarı tıkanıklığı, koroner arterlerde plak birikimi sonucu kan akışının kısmen veya tamamen engellenmesi durumudur. Kalp damar tıkanıklığı belirtileri arasında kalp kasının yeterli oksijen ve besin alamamasına yol açarak göğüs ağrısı (angina), nefes darlığı ve yorgunluk olabilir. Kalpte damar tıkanıklığı belirtileri şöyledir:

  • Göğsün ortasında, sol tarafında ya da iki tarafta birden ağrı
  • Nefes darlığı
  • Yorgunluk
  • Baş dönmesi veya baş ağrısı
  • Mide bulantısı ya da kusma
  • Kol, omuz veya çene ağrısı
  • Soğuk terleme

Bacak damar tıkanıklığı periferik arter hastalığı olarak bilinir ve bacaklara kan taşıyan arterlerde plak birikimi sonucu oluşur. Bu tıkanıklık, yürürken ağrı, kramp, uyuşma ve soğukluk hissi gibi belirtilere neden olabilir. İlerleyen vakalarda dinlenme sırasında bile ağrı ve bacaklarda yara iyileşme sorunları görülebilir. Bacak damar tıkanıklığı belirtileri şunlardır:

  • Bacakta damar tıkanıklığı belirtileri arasında en yaygın olanı yürürken veya merdiven çıkarken bacak ağrısıdır.
  • Yorgunluk
  • Bacaklarda uyuşma veya karıncalanma
  • Bacaklarda soğukluk hissi
  • Deri renginde solukluk veya mavimsi bir renk
  • İyileşmeyen ayak yaraları

Beyin damar tıkanıklığı, iskemik inme olarak bilinir ve beyne kan taşıyan arterlerdeki tıkanıklık sonucu oluşur. Bu durum, beyin hücrelerine yeterli oksijen ve besin gitmemesine yol açarak ani ve şiddetli baş ağrısı, konuşma ve görme bozuklukları, vücutun bir tarafında ani güçsüzlük veya felç gibi belirtilere neden olabilir. Beyin damar tıkanıklığı belirtileri şunlardır:

  • Yüzde, kolda veya bacaklarda aniden uyuşma ya da güçsüzlük hissi
  • Konuşma ve anlamada zorluk ve bozukluk
  • Yürürken denge veya koordinasyon sorunları
  • Baş dönmesi ya da baş ağrısı
  • Görme kaybı ya da bulanık görme
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Hafıza kaybı
  • Bilişsel işlevlerde bozulma
  • Depresyon, anksiyete, sinirlilik gibi psikolojik değişimler
    Express


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damar tıkanıklığı
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