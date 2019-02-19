Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, damar robotları ile damar tıkanıklıklarına ağrısız, acısız, ameliyatsız çözüm olduğunu anlatarak, "Damar robotları kullanılarak ameliyatsız, acısız, ağrısız olarak damarlar tamamen açılıp bacaklar, ayaklar, parmaklar kesilmekten kurtarılabiliyor" dedi. Rodoplu, damar sertliğine ve damar içi kireçlenmeye bağlı gelişen atardamardaki darlık ve tıkanıklıkların dünyadaki ölüm nedenlerinin yarısından fazlasından sorumlu olduğunu zamanında damarların açılmasının tedavide büyük önem taşıdığı söyledi. Milyonlarca şeker hastasının, sigara içimine bağlı oluşan bacak damar tıkanıklığı türü olan Buerger hastalarının korkulu rüyasının damar tıkanıklığı olduğunu ifade eden Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, sözlerine şöyle devam etti: "Damar robotları kullanılarak ameliyatsız, acısız, ağrısız olarak damarlar tamamen açılıp bacaklar, ayaklar, parmaklar kesilmekten kurtarılabiliyor. Stent ya da balon gibi işlemlerden sonuç alamayan hastalarda yeni bir yöntem olan robotik damar açma-temizleme ile tıkanıklıklar ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilir. Damar duvarında oluşan sertleşme ve kireçlenme dediğimiz tıkanıklığa yol açan bölüm damar robotları kullanılıp tıraşlanarak temizlenip hasta işlem sonrası gün içerisinde taburcu edilip, günlük hayatına dönebiliyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam süresinin uzamasıyla atardamar hastalıkları daha sık görülüyor. Kalp damarı ve beyin damarı tıkanıklıkları ölüm sebeplerinin başında geliyor. Bacak damarındaki daralma ya da tıkanmalar ise kişinin yürümesini engelleyerek ya da daha ileri evrelerinde ayakta yara yaparak yaşam kalitesini bozan ve uzun dönemde bacak kesilmesine yol açabilen bir hastalıktır. Özellikle 50 yaş üstünde yaygın olarak görülen ve yaş ilerledikçe daha da sıklaşan, bacak atardamarlarındaki tıkanmaları, kişide yürürken baldır kaslarında ağrıya neden oluyor. Bu nedenle de damarlarda oluşan darlık ve tıkanmaların tedavisi büyük gittikçe daha önem kazanıyor."

"Damardaki tıkanıklıklar damar robotları ile tıraşlanarak temizlenir"

Rodoplu, damar darlık ve tıkanmaları çok az yakıma oluşturuyorsa ilaç tedavisinin yeterli olabileceğin belirterek, "Ancak ilaçlar damar tıkanmasını açmıyor, sadece yürümeyi rahatlatabiliyor. Damar tıkanması hastanın yaşam kalitesini bozuyorsa genellikle anjiyografi ile açılması gerekir. Bazı tıkanmalar anjiyografi ile açılamaz ve ameliyat ile tedavi edilir. Son 20 yılda damar darlık ve tıkanmalarının tedavisinde hala balon ve stentleme gibi teknikler son derece önemli bir rol oynuyor. Ancak anjiyografi ile bacak damarı açılamayan ve ameliyat şansı da olmayan hasta grubunda yeni bir yöntem olan robotik damar temizleme-açma ile tıkanıklıklar ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilir. Yöntemin amacı, balon ya da stent ile damarı genişletmek değil damar duvarında oluşan sertleşme ve damar içi kireçlenme dediğimiz bölümü tıraşlayarak açıp temizlemektir" dedi.

"Tıraşlama sonrası stent ya da balon takılabilir"

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, aterektomi yapan cihazlara aterektomi cihazı dendiğin belirterek, "Bu cihazlar anjiyografi için kullanılan 2-3 milimetre genişliğindeki kılıf içinden kolaylıkla geçer. İstenen damara yönlendirilir ve burada damarda darlık ya da tıkanıklık oluşturan kısmı tıraşlayarak vücut dışına çıkarır. İstenirse aterektomi işleminden sonra aynı damara balon ya da stent de uygulanabilir. Hasta tıpkı anjiyografi uygulamasında olduğu gibi işlem sonrası hastanede altı saat kaldıktan sonra taburcu ediliyor ve günlük hayatına hemen dönebiliyor. Şu an en önemli kullanım alanı bacak damarlarındaki daralma ya da tıkanmalardır. Şah damarı, böbrek damarı gibi damarların darlık ve tıkanmalarında henüz kullanılmamaktadır. Robotik damar açma-temizleme işlemi daha önce bir stent yerleştirilmiş ve bu stent içinde tekrar daralma ya da tıkanma olmuşsa da etkilidir" ifadelerini kullandı.



