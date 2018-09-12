Damarlarda hücre yaşlanmasını önleyen molekül keşfedildi

Bilim adamları, vücudun oruç ve diyet dönemlerinde ürettiği bir molekülün yaşlanma etkilerini önlediğini belirledi.
ABD'nin Georgia State Üniversitesinden bilim adamları, "hidroksibütrat" adlı molekülün kan ve lenf damarlarında "senesans" denilen hücre yaşlanmasını önlediğini keşfetti.
Vücudun kalori alımının sınırlandığı ve oruç gibi periyodik aralar verildiği durumda üretilen molekülün, yaşlanan hücrelerin bölünerek çoğalmasını sağlayarak yaşlanma etkilerini durdurduğu belirtildi.
Molekülün keşfinin, kalp ve damar hastalıkları, Alzeimer ve kanser gibi hücre yaşlanmasıyla tetiklenen hastalıkların tedavisi açısından çığır açıcı olduğu kaydedildi.
Araştırmanın sonuçları "Molecular Cell" dergisinde yayımlandı.
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