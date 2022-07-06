Damarlardaki kan yollarını temizliyor! İşte damar tıkanıklığa iyi gelen 5 besin...

Kalp ve damar yollarını temizlemek sağlık açısından oldukça önemli. Bu noktada doğru besinlerin tüketilmesinde fayda var. Yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığına iyi gelen 5 besine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BADEM

Badem tekli doymamış yağ, lif ve antioksidan içerikleri sayesinde damar ve kalp dostu bir besin olarak öneriliyor.

BROKOLİ

Brokoli vitamin, demir ve mineral deposudur. İçeriğinde çok miktarda K vitamini ve lif barındıran demir, damarlardaki kalsiyum oranını dengeler ve kolesterolü yok eder.

YULAF

Lif açısından oldukça zengin olan yulaf kalp ve damar yollarını temizler. Kolesterolü düşüren yulafın öğle saatlerinde tüketilmesi tavsiye edilir.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, düzenli kullanımında kalp ve damar rahatsızlıkları riskini yüzde 50 oranında düşürür.

TARÇIN

Kandaki şekerini dengeleyen tarçın, tam bir antioksidan deposudur. Bununla birlikte kalbe giden damar yollarını temizler ve tıkanıkların oluşmasının önüne geçer. Tarçın, günde 1 çay kaşığı kadar tüketildiğinde damar yollarındaki rahatsızlık riskini yüzde 26 azaltır.





