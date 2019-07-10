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Damat adayı düğün arifesinde nişanlısını hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Bursa'da bir kişi, düğünlerinden bir gün önce gelinlik almak için buluştuğu nişanlısını tartışma sırasında darbedip ağır yaraladıktan sonra evde yalnız bırakıp fatura ödemeye gitti - Eve döndüğünde 112 Acil Servis'i arayıp nişanlısının banyoda düşerek yaralandığını söyleyen şüpheli, polis ekiplerince boynundaki tırnak izlerinden yola çıkılarak yakalanınca suçunu itiraf etti

Bursa'da bir damat adayı, düğünlerinden bir gün önce gelinlik teslim almak için buluştuğu nişanlısını takı meselesi yüzünden darbederek ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, S.Y. (25) isimli kadın, daha önce hazırlattıkları gelinliği teslim almak için düğünlerinden bir gün önce 3 yıllık nişanlısı olan Y.E.A'nın (32) merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında takı meselesi ve düğünden sonra yaşayacakları şehirle ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E.A, nişanlısı S.Y'yi evin banyosunda uzun süre darbetti. Y.E.A, kadının baygınlık geçirmesi üzerine evden ayrıldı. Fatura borçlarını ödeyen damat adayı, yaklaşık 20 dakika sonra eve döndü.

Nişanlısının hala aynı yerde baygın yattığını gören şüpheli, 112 Acil Servis ekiplerini arayıp S.Y'nin banyoda kayarak düşüp yaralandığını söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, birçoğu başında olmak üzere vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunan kadını, Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Boynundaki tırnak izleri ele verdi

Konuyla ilgili Y.E.A'nın ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, damat adayının boynundaki tırnak izlerden şüphelendi.

Devam eden sorgu neticesinde Y.E.A, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şüphelinin ifadesinde, nişanlısıyla kendisine ait evde gelinlik almak için buluştuklarını, bu sırada aralarında önceden beri devam eden takı meselesi ile düğünden sonra başka şehirde yaşama konularında tartışma çıktığını söylediği belirtildi.

Y.E.A'nın, tartışma sırasında nişanlısını banyoda darbettiğini, baygınlık geçirmesi üzerine hem kendisinin sakinleşmesi hem de S.Y'nin kendine gelmesi için kadını bırakarak evden ayrıldığını anlattığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa düğün nişanlı yaralama

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