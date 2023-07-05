Damat adayı teyzesinin oğluymuş! 'Zorla evlendiriliyorum' paylaşımları sosyal medyada infial yaratmıştı... İğrenç olayda çok sayıda gözaltı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde zorla evlendirileceğini duyuran 15 yaşındaki A. Ö.'nün paylaşımları sosyal medyayı salladı. A. Ö.'nün yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

A. Ö.'nün paylaşımlarının sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Çocuk, bakanlığa ait kuruluşa yerleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şunlar kaydedildi:

"Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir."

EVDEN ALINDI, KORUMA ALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinden alınıp, koruma altına alındı.

AKRABA EVLİLİĞİYMİŞ!

Olayla ilgili soruşturmada A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi. Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu saptandı.

Jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

(DHA)

