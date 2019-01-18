Damat adayı, Zuhal Topal'a 10 bin TL manevi tazminat ödeyecek

Hayati ARIGAN/İSTANBUL(DHA) ÖZEL bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programının sunucusu Zuhal Topal’ın, “Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız” diyerek, stüdyoyu terk eden damat adayı Zekeriya Atak ile Atak’a sosyal medyadan destek veren Seda Sayan ve eski nişanlısı Erkan Çelik’e açtığı 130 bin TL'lik tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, damat adayının, ünlü sunucuya 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Sayan ve Çelik’e yönelik tazminat talebi ise reddedildi.

Zuhal Topal, geçtiğimiz yıl Şubat ayında, program sırasında “Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız” diyerek stüdyoyu terk eden damat adayı Zekeriya Atak ile sosyal medya hesabından damat adayına destek veren Seda Sayan ile o dönem nişanlı olduğu Erkan Çelik’e 130 bin TL’lik tazminat davası açtı. Topal, dava dilekçesinde Zekeriya Atak'ın terör olaylarını ve verilen kayıplar nedeniyle yaşanılan derin üzüntüyü kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ileri sürdü. Seda Sayan ve o tarihte nişanlısı olan Erkan Çelik’in “Programını yok etmek için karalama kampanyası başlattıklarını” iddia etti. Sunucu dilekçesinde, “Aleyhimde başlatılan linç kampanyası sonrası korkudan evden çıkamaz hale geldim” dedi.