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Damat, annesi ve amcası kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:44 | Son Güncelleme

Gelin almak için Bursa'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan ve Kırşehir'de mola veren düğün konvoyundaki iki araca karşı yönden gelen minibüs çarptı - Kazada, damat ile annesi ve amcası yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Gelin almak için Bursa'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan düğün konvoyundaki Cesim Çarboğa idaresindeki 16 LVB 36 plakalı otomobil ile Hüseyin Çarboğa yönetimindeki 16 SMR 47 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir'in Mucur ilçesi çıkışında karayolu kenarında dinlenmek için durdu.

Bu sırada karşı şeritten gelen Kadir Yücegöğ idaresindeki 06 GE 4060 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında duran iki araca çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra damat Ferhat, annesi Medine ve amcası Eşref ile Gülşen, Nuriye ve Hasan Hüseyin Çarboğa ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Damat Ferhat, annesi Medine ve amcası Eşref Çarboğa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan sürücüler Cesim ve Hüseyin Çarboğa ile diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

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