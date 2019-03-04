HABER

Damat cinnetine kurban giden anne ve iki oğlu toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 18:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tartışma yaşadıkları damat tarafından tabancayla vurularak öldürülen anne ve iki oğlu Akyazı’da gözyaşları içinde toprağa verildi.Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak’ta dün gece yaşanan olayda, eşiyle aralarında çeşitli sorunlar olduğu iddia edilen Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu’nun evine giderek kendisiyle tartışmaya başladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tartışma yaşadıkları damat tarafından tabancayla vurularak öldürülen anne ve iki oğlu Akyazı’da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak’ta dün gece yaşanan olayda, eşiyle aralarında çeşitli sorunlar olduğu iddia edilen Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu’nun evine giderek kendisiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu, kayınbiraderleri Feridun Dayığlu ve Adem Dayıoğlu’nu tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın arından hayatını kaybeden anne Ayşe, çocukları Feridun ve Adem Dayıoğlu’nun cenazeleri Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Akyazı Eskibedil Mahallesi’ne getirildi.

Anne ve iki oğlu için Eskibedil Mahallesi Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı düzenlendi. Ölenlerin ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazının ardından anne ve iki oğlu, mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Türk Kadınlar Derneği şube binasını soydularTürk Kadınlar Derneği şube binasını soydular
Vatandaşlar surlardaki intihar girişimini cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak izlediVatandaşlar surlardaki intihar girişimini cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.