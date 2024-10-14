Damat dehşet saçtı, tüm aileye saldırdı! Baldızını ve kayınvalidesini öldürdü... Eşi ve kayınpederi yaralı

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde M.Ö., ayrılmak üzere olduğu eşi ile barışmak için Kızılkeçili Mahallesi Fazıl Bey Caddesi'ndeki eve geldi. M.Ö., eşi N.N.Ö., kayınpederi A.R.K., kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada M.Ö., bıçakla aileye saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı Körfez Hastanesinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan N.N.Ö. Körfez Hastanesi’nde ameliyata alınırken, A.R.K. ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı M.Ö., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır