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Damat dehşetinin nedeni gelinin düğün isteği

05.02.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Adana’da boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evde eşini, kayınbiraderini yaralayıp kayın babasını öldürdükten sonra intihar eden zanlının, düğün yapmadığı için eşinin evi terk ettiği ve boşanma kararı aldığı ortaya çıktıEdinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79053.

Adana’da boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evde eşini, kayınbiraderini yaralayıp kayın babasını öldürdükten sonra intihar eden zanlının, düğün yapmadığı için eşinin evi terk ettiği ve boşanma kararı aldığı ortaya çıktı
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79053. Sokak’taki apartmanın 7’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Meryem A., eşi Hasan A. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Hasan A., eşiyle barışmak isteyip evine götürmek istedi. Ancak bu duruma hem eşi hem de kayınbabası ile kaynanası karşı çıkınca yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı. Kayınbabası Mehmet K.’yı başından, eşi Meryem A.’yı göğsünden, kayınbiraderi Halil İbrahim K.’yı elinden yaralayan Hasan A., daha sonra silahı başına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Hasan A.’nın ise öldüğünü belirledi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kayınbaba Mehmet K.’nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

“Düğün yapmadığı için evi terk etti”
Meryem A. (28) ile Hasan A.’nın (44) 2015 yılında evlendiği ancak Hasan A.’nın düğün yapmadığı öğrenildi. Meryem A.’nın sürekli düğün talebinde bulunduğu ancak Hasan A.’nın da bir türlü düğün yapmadığı, bu nedenle Meryem A.’nın evini terk ederek babasının evine gittiği öğrenildi. Yaklaşık 1 aydır eve gitmeyen ve boşanma kararı alan Meryem A.’yı bir haftadır Hasan A.’nın gelerek ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Dün gecede yine Hasan A.’nın, Meryem A. ile konuşmaya gittiği boşanma kararından vazgeçirip eve götürmek istediğini Meryem A.’nın ise buna karşı çıkarak, “Ben senden 5 yıldır düğün yapmanı istiyorum sen beni hep oyalıyorsun. Ben artık seninle evli kalmak istemiyorum sen bana düğün yapmadın” diyerek teklifini reddedince Hasan A.’nın cinnet getirerek önüne gelen herkese ateş edip intihar ettiği öğrenildi.

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