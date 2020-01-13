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  4. Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, açık alanda yapılan düğünde bazı davetliler, havaya rastgele ateş açtı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, açık alanda yapılan düğünde bazı davetliler, havaya rastgele ateş açtı. Halay çekerken, başından vurulan damat Mehmet Yılmaz (25), ağır yaralandı.
Olay, dün gece, ilçeye bağlı kırsal Ekenek Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabası ile evlenen Mehmet Yılmaz'ın açık alanda yapılan düğününe katılan bazı davetliler, halay sırasında, tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada Mehmet Yılmaz, başından vurularak, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Yılmaz'ı ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Damadın vurulmasıyla düğün yarıda kesildi. Jandarma ekipleri ise havaya ateş açanları ve Mehmet Yılmaz'ın yaralanmasına neden olan kişiyi belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

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