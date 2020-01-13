Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (4)

DAMADI KAZAYLA YARALAYAN KARDEŞİ TUTUKLANDI

Birecik'te düğünde havaya ateş ederken damat kardeşi Mehmet Yılmaz'ı başıdan yaralayan Hüseyin Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin Yılmaz'ın mahkemede verdiği ifadesinde yaşanan olaydan ötürü pişman olduğunu, düğünde havaya ateş açmasının doğru olmadığını ancak bölgede gelenek olduğu için tabancasını ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli Yılmaz, olay sırasında kardeşini kazayla vurduğunu o sırada onun yaralandığını yere düşünce fark ettiğini söyledi.

