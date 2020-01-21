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  4. Sapık damat garsonu tuvalete kadar takip edip...

Sapık damat garsonu tuvalete kadar takip edip...

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinde gerçekleşen olayda 32 yaşındaki damat, düğünde garson olarak çalışan 18 yaşındaki genç kıza cinsel ilişki karşılığında 100 dolar teklif etti. Teklifi reddedilince genç kızı tuvalette sıkıştırıp cinsel istismarda bulundu.

Sapık damat garsonu tuvalete kadar takip edip...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde 32 yaşındaki Matthew Aimers, nişanlısı Kayla ile evlendikten sonra düğününde eğlenmeye başladı. Gecenin sonunda ise ortalık karıştı.

2018 yılının Kasım ayında gerçekleşen olayda damat, gece boyunca gözlerini ayırmadığı 18 yaşındaki garson kıza, "dışarı çıkıp öpüşmek isteyip istemediğini" sordu. "Hayır" cevabı alan damat, genç kızı tuvalete kadar takip etti ve cinsel saldırıda bulundu. Sapkın damat garson kıza cinsel ilişkiye girmesi karşılığında 100 dolar teklif etti

Garson kız teklifi kabul etmedi ancak Matthew, kızı taciz etmeye devam etti. Kendini zor kurtaran genç kız, güvenlik görevlilerinden yardım isteyince, damadı uyarmaya giden görevliler de adamın saldırısına uğradı.

Bunun üzerine düğün salonuna polis ekipleri çağrıldı ve olay yerine gelen polis sapkın damat Matthew Aimers'ı gözaltına aldı.

Tacize uğrayan kız, polise verdiği ifadede damadın kendisini taciz ettiği söyledi.

Geçen hafta mahkemeye çıkan Matthew, savcılar ile yaptığı pazarlık sonucu 6 yıl hapis cezası almasına rağmen, cezası şartlı tahliye çevrilince serbest kaldı. Adamın avukatı Louis Busico, karardan memnun olduğunu ve mahkeme sürecinde eşi Kayla'nın da adama destek verdiğini söyledi.

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