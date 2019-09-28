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Damat gelini almaya tırla gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 18:57 | Son Güncelleme

Hatay'da tır şoförlüğü yapan damat, ekmek teknesi tırı gelin arabası yaptı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tır şoförü damat, gelin almaya tırla gitti.

Dorsesi çıkarılıp renkli şeritlerle süslenerek gelin arabası yapılan tırın direksiyonuna geçen damat Murat Günal, gelin Elif Tümkaya'yı almak için Akevler Mahallesi'ndeki kuaför salonunun önüne geldi.

Gelin Tümkaya ve damat Günal, burada gelin arabası olarak süslenen tıra bindi.

Çift, ellerinde meşalelerle, süslenen tır ile şehir turu attı.

Damat Günal, yaptığı açıklamada, mart ayında tanıştıkları Elif Tümkaya ile evlenmeye karar verdiklerini, evlilik tarihi olarak da bugünü seçtiklerini söyledi.

Çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Günal, "Tırımı süsleyip gelin arabası yapmak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdim. Hayat arkadaşıma da bunu teklif ettiğimde sağ olsun o da beni kırmayıp kabul etti. Biraz farklı olsun istedik." dedi.

Gelin Tümkaya ise gelin arabası olarak tırın tercih edilmesine ilk başta şaşırdığını dile getirerek, daha sonra eğlenceli olacağı düşüncesiyle bu teklifi kabul ettiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
gelin arabası hatay TIR

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