HABER

Damat, gelini deveyle hamama götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 16:55 | Son Güncelleme

EDİRNE'de damat Tuna Bati (22), düğün öncesi nişanlısı Çağlayan Kabaca'yı davul-zurna eşliğinde deve ile hamama götürdü.

Damat, gelini deveyle hamama götürdü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de damat Tuna Bati (22), düğün öncesi nişanlısı Çağlayan Kabaca'yı davul-zurna eşliğinde deve ile hamama götürdü.
Edirne'nin Umurbey Mahallesi’nde yaşayan Tuna Bati, düğün öncesi nişanlısı Çağlayan Kabaca'yı geleneksel hamam sefasına götürmek için İstanbul Çatalca'dan özel deve getirtti. Damat, evinden davul, zurna ve sazla çalınan şarkılar eşliğinde deve ile gelin evine giderek, Çağlayan Kabaca'yı aldı.
Roman geleneklerine göre düzenlenen etkinlikte, deve üzerinde gelin-damat, hamama doğru çalgılar eşliğinde göbek atan kalabalıkla ilerledi.
Bugün başlayacak düğünün 5 gün süreceği bildirildi. Gelenekler gereği yarın da erkekler hamama gidecek.

FOTOĞRAFLI

Damat, gelini deveyle hamama götürdüDamat, gelini deveyle hamama götürdüDamat, gelini deveyle hamama götürdüDamat, gelini deveyle hamama götürdü

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Bakan Selçuk'tan engelli gencin akülü araç isteği için talimatBakan Selçuk'tan engelli gencin akülü araç isteği için talimat
Damatla nikah memurundan geline şakaDamatla nikah memurundan geline şaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.