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Damat, gelini deveyle hamama götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

EDİRNE'de damat Tuna Bati (22), düğün öncesi nişanlısı Çağlayan Kabaca'yı davul-zurna eşliğinde deve ile hamama götürdü.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de damat Tuna Bati (22), düğün öncesi nişanlısı Çağlayan Kabaca'yı davul-zurna eşliğinde deve ile hamama götürdü.

Edirne'nin Umurbey Mahallesi’nde yaşayan Tuna Bati, düğün öncesi nişanlısı Çağlayan Kabaca'yı geleneksel hamam sefasına götürmek için İstanbul Çatalca'dan özel deve getirtti. Damat, evinden davul, zurna ve sazla çalınan şarkılar eşliğinde deve ile gelin evine giderek, Çağlayan Kabaca'yı aldı.

Roman geleneklerine göre düzenlenen etkinlikte, deve üzerinde gelin-damat, hamama doğru çalgılar eşliğinde göbek atan kalabalıkla ilerledi.

Bugün başlayacak düğünün 5 gün süreceği bildirildi. Gelenekler gereği yarın da erkekler hamama gidecek.

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