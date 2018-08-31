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Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

Manisa Alaşehir'de 27 yaşındaki İsmail Çay, ailesi vasıtasıyla tanıştığı Zeynep Bozkurt'la evlendi ama daha düğün günü, aldığı karara pişman oldu. Çünkü gelinin uyanık akrabaları 60 bin TL değerindeki takılarla ortadan kayboldu. İhbar üzerine jandarma gelini gözaltına aldı. Kadının isminin bile sahte olduğu ortaya çıktı. 100 bin lira da düğün masrafı yapan damat şimdi kara kara düşünüyor.

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde yaşandı. Bekar olan İsmail Çay (27), isminin Zeynep Bozkurt olduğunu söyleyen bir kişiyle aileleri vasıtasıyla tanıştı. Çay, gönlünü de kadına kaptırınca babasının, "mürüvvetini artık göreyim" sözleri aklına geldi ve başına geleceklerden habersiz evlenmeye karar verdi.

Olayların hızlı gerçekleşmesiyle hemen düğün tarihi alındı. Damat İsmail Çay ve ailesi, bu duruma oldukça mutlu oldu ve hemen hazırlıklara başlandı.

60 BİB TL DEĞERİNDEYDİ

Çay'ın ailesi, oğlunun evlenebilmesi için hiçbir masraftan kaçınmadı. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü ve damadın ailesi 100 bin lira masraf yaptı. Düğün tarihi ise 26 Ağustos olarak belirlendi, gün gelip çattı. Düğün için artık her şey hazırdı. Misafirlerin gelmesiyle de tören başladı. Damat İsmail Çay ve ailesi düğünde her şeyden habersiz doyasıya eğlendi. Takı merasimi sırasında da geline 60 bin lira değerinde altın takıldı.

DÜĞÜN BİTTİ, TAKILAR GİTTİ

Damat, düğün bittiğinde ise gelinin akrabalarını göremedi; üstelik takılan takılar da ortada yoktu. Düğündeki misafirler de ne olup bittiğine bir türlü anlam veremedi. İsmail Çay, dolandırıldığını anladı ve hemen durumu jandarmaya bildirdi. Düğün yerine gelen jandarma ekipleri, hemen sahte ismi Zeynep Bozkurt olan kadını gözaltına aldı. Kemaliye Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan kadın, ardından da Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Kadın, burada yapılan tahkikatların ardından serbest bırakıldı. Dolandırıcı kadın, daha sonra da izini kaybettirdi. Damat, isminin Zeynep Bozkurt olmadığını öğrendiği kadının serbest bırakılması ve ardından da takılarla birlikte kayıplara karışan akrabalarının yanına giderek izini kaybettirdiğini öğrenmesiyle ikinci bir şoku yaşadı.

İSMİ BİLE SAHTEYMİŞ

Düğün merasimi için yaklaşık 100 bin lira para harcadığını ve düğün merasimine hayatlarında bir kez yaşadıkları için özenle hazırlandıklarını dile getiren damat İsmail Çay, düğünün sona ermesinin ardından yaşadığı şokla neye uğradığını şaşırdığını ifade ederek, "Babam mürüvvetimi görmek istiyordu. Aileler vasıtasıyla görüştük, evlenmeye başvurduk, nikahımız kıyıldı ve düğünümüz başladı. Düğünün sona ermesinin ardından karşı tarafın dolandırıcı olduklarını bilmiyorduk. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın; adalet yerini bulsun" dedi.

Düğünün sona ermesinin ardından karşı taraftan kimsenin kalmadığını fark ettiğini dile getiren İsmail Çay, sahte ismi Zeynep Bozkurt olan gelinin serbest bırakılmasından sonra sahte gelinin de akrabalarının yanına gittiğini iddia ederek, bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. Çay, özenle hazırlık yaptığı ve hayatının en mutlu günü olmasını dilediği günde böylesine bir olayla karşı karşıya kalmanın şokunu halen üzerinden atamadığını belirtti.

Kendi babasının da sahte gelin adayına 5 adet bilezik taktığını ifade eden Çay, başkalarının da dolandırılmaması için dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Düğün görüntülerinde de sahte gelinin akrabalarının gelinin yanından bir an olsun ayrılmadığı ve düğün merasiminin başlangıç dansında sahte gelinin damada karşı soğuk tavırları da dikkat çekti.

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dolandırıcı gelin damat ismail çay

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