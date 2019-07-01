HABER

Damat-kayınbeder kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 00:11 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de G.A., kavga ettiği kayınpederi Erol G.

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de G.A., kavga ettiği kayınpederi Erol G. ve akrabası Sırdaş G.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü, baldızı Tuğba G.'yi ise aynı silahla yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 7628 Sokak'ta meydana geldi. G.A., iddiaya göre evine geldiği kayınpederi Erol G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.A., av tüfeği ile evdekilere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erol G., kızı Tuğba G. ve yeğeni Sırdaş G. yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldığı sırada G.A., olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine yarılalar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan Erol G. ve Sırdaş G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Tuğba G.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Olaydan sonra kaçan şüpheli G.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Komando birlikleri Suriye’ye sevk edildiKomando birlikleri Suriye’ye sevk edildi
1 ton bamya yola savruldu1 ton bamya yola savruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Bakan Pakdemirli açıkladı! Bir ilk gerçekleşti

Bakan Pakdemirli açıkladı! Bir ilk gerçekleşti

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.