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Damat, kayınpederini öldürdü! Afyon'da korkunç olay... Kaçarak evlenmişlerdi

11.06.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kız kaçırma yüzünden yaklaşık 1 yıl önce başlayan iki aile arasındaki husumet dün gece kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada damadı M.Ç.Ç. (21) tarafından bıçaklanan M.D. (46), hayatını kaybetti. Kavgada 4 kişi de yaralandı.

Damat, kayınpederini öldürdü! Afyon'da korkunç olay... Kaçarak evlenmişlerdi

Korkunç olay, dün gece saatlerinde Afyonkarahisar merkeze bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce kaçarak M.Ç.Ç. ile evlenen H.D. (21), eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı yaklaşık 3 ay önce babası M.D.'nin evine döndü. İki aile arasında bu nedenle husumet başladı.

ÖNCE DÜNÜRLER BİRBİRLERİNE GİRDİ

Dün gece M.D., arkadaşı B.T. (46) ile damadı M.Ç.Ç.'nin evinin önüne gitti. Bu sırada işe gitmek için sokakta servis bekleyen M.Ç.Ç.'nin babası M.Ç. (44) ile karşılaşan M.D., iddiaya göre dünürüne saldırdı.

DAMAT VE KARDEŞİ DE OLAYA KARIŞTI

Kavga seslerini duyarak evden çıkan M.Ç.Ç. ve kardeşi S.C.Ç. de kavgaya dahil oldu. Taraflar birbirlerine bıçak, sopa ve ayakkabı çekeceği ile saldırdı. Kavgada M.D. ve B.T. ile karşı taraftan M.Ç.Ç., babası M.Ç. ve kardeşi S.C.Ç. yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı. Ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen 2 bıçak, bir masat, bir ayakkabı çekeceği ve sopaya el koydu.

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KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan M.D., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.D.'nin, damadı M.Ç.Ç. tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

M.Ç.Ç., hastanedeki müdahalesinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar

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