HABER

Damat, kayınpederini silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 18:51 | Son Güncelleme

Damat, kayınpederini silahla yaraladı

Kırıkkale'de damat, kayınpederini silahla yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, M.A.Ö. Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda ikamet eden kayınpederi İhsan Taşgın'ın evine giderek silahla kayınpederine ateş etti.

Bacağından yaralanan Taşgın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti.

Kaçan şüpheli M.A.Ö'nün daha sonra polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

İhsan Taşgın'ın kayınpederi Zühtü Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Araları herhalde biraz açıkmış. Biz de balkonda oturuyorduk. Geldi arabayla kapıyı açtı ve ateş etti." diye konuştu.

Yarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildiYarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi
Sokakta iç çamaşırıyla yürüdüSokakta iç çamaşırıyla yürüdü
Pendik'te dehşet: Silahla kız arkadaşını öldürüp intihar ettiPendik'te dehşet: Silahla kız arkadaşını öldürüp intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.