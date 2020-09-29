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Damat kayınvalidesinin evini yakarken kameraya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 19:36 | Son Güncelleme

Samsun’da bir damat boşanma aşamasındaki eşinin annesini yakarken önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Damat kayınvalidesinin evini yakarken kameraya yakalandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Y.’ye (75) ait evde küçük çapta yangın çıktı. Kundaklama olma ihtimali üzerine olay polise haber verildi. Yangın söndürülürken, polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinden yangını bir kişinin gazete kağıdını tutuşturup pencereden içeri atarak yangın çıkardığını tespit etti.

Yapılan araştırma sonucu yangını çıkartan kişinin ev sahibi M.Y.’nin kızı S.P. (46) ile evli olup boşanma aşamasında olan damadı A.P. (55) olduğunu tespit etti.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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