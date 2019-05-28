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Damat paçası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Damat paçası, en lezzetli geleneksel tariflerimizden biridir. Arnavut mutfağına ait olan damat paçası, yöresinde baklava ile birlikte sunulur. Bu tarif, damat paçası böreği olarak da bilinmektedir. İşte damat paçası tarifinin detayları...

Damat paçası tarifi

Damat paçası hangi yöreye ait diyenler için hemen açıklayalım; Balkan lezzetlerinden biri olan bu tarif Arnavut mutfağının özel yemeklerindendir. Damat paçasının hikayesi ise şöyle;

Arnavutlar kızlarını evlendirdikten sonra ilk hafta damatlarını evlerine yemeğe çağırırlarmış. Artan baklava yufkasını kullanılır, pişirilen damat paçası baklava ile birlikte damada ikram edilirmiş.

Damat paçasının kolay bir yemek olduğunu söyleyemeyiz. Zahmetli olsa da lezzeti son derece yerindedir.

Damat paçası tarifi için malzemeler:

1 adet yufka (Dilerseniz baklava yufkası kalınlığında kendiniz de yapabilirsiniz)
4 adet tavuk but
1 kase tavuk suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz ve karabiber

Yoğurtlu sosu için;

3 yemek kaşığı un
1 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı yoğurt
1 adet yumurtanın sarısı
1 adet yumurta
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı sirke

Yapılışı:

Tavuk butlarını 1 litre suda iyice yumuşayana kadar haşlayın.
Bu sırada fırın tepsisini az bir miktar yağ ile yağlayın. Üzerine 2,3 parmak kalınlığında parçalara ayırdığınız yufkaları serpiştirin. Yufkaların üzerine tereyağı parçalar halinde koyun.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yufkaları kızarana kadar pişirin.
Pişen tavukları tiftikleyin. Tuz ve karabiber ile harmanlayın.
Şimdi ise yoğurt sosunu hazırlayacağız. Yumurta, ezilmiş sarımsak, un ve tuzu tencereye alın. Tavuk suyunu da ilave ederek muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Muhallebi kıvamına gelen sosa sirke de ilave edin. Şimdi ocaktan alabilirsiniz.
Kızarttığınız yufkaları tavuk suyu ile ıslatın. Hazırladığınız yoğurt sosunun yarısını da yufkaların üzerine ilave edin. Üzerine tiftiklediğiniz tavukları serpiştirin. Kalan sosu ise üzerine dökün.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yemeğinizin üzeri kızarana kadar pişirin. Tereyağı dökerek servis yapabilirsiniz.


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