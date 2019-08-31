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Damat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kına gecesinden sonra evinin balkonundan önce havaya ardından da silah sesi üzerine gelen 2 bekçiye ateş açan damat Okan Kuşbaş(18), düğün günü sevk edildiği mahkemede 'Kamu görevlisini silahla tehdit' suçundan tutuklandı. Damat cezaevine götürülürken, gelinliğiyle geldiği adliyede kararı duyan gelin Gülfer Yeleç(18), fenalaşarak, bayıldı.

Damat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kına gecesinden sonra evinin balkonundan önce havaya ardından da silah sesi üzerine gelen 2 bekçiye ateş açan damat Okan Kuşbaş(18), düğün günü sevk edildiği mahkemede 'Kamu görevlisini silahla tehdit' suçundan tutuklandı. Damat cezaevine götürülürken, gelinliğiyle geldiği adliyede kararı duyan gelin Gülfer Yeleç(18), fenalaşarak, bayıldı. Gelin, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde dünyaevine girmeye hazırlanan Okan Kuşbaş ile Gülfer Yeleç için 29 Ağustos Perşembe günü kına gecesi düzenlendi. Yakınlarının katıldığı gecenin sonunda aynı mahalledeki evine giden damat, balkondan tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Aşık Veysel Caddesi'ndeki 2 bekçi, silah sesi üzerine sokağa geldi. İddiaya göre Okan Kuşbaş bu kez de bekçilere doğru ateş açtı. Bir kurşun, park halindeki araçları siper alan bekçilerin yanındaki aydınlatma direğine isabet etti. Bekçilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eve girerek aşırı derecede alkollü olduğu belirtilen Okan Kuşbaş'ı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulunurken, tabancaya el konuldu.
DÜĞÜN YERİNE CEZAEVİNE
Geceyi polis merkezinde geçiren damat Okan Kuşbaş, işlemlerinin ardından düğünün yapılacağı 30 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gelin Gülfer Yeleç de kuaförden çıktıktan sonra nişanlısıyla düğün salonuna gitmek için adliyeye geldi. Gelinliğiyle gelen Gülfer Yeleç ve yakınları, adliye bahçesinde beklerken Okan Kuşbaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Kamu görevlisini silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.
NİŞANLISINA SARILDI, KARARI ÖĞRENİNCE BAYILDI
Gülfer Yeleç, polis ekipleri eşliğinde adliyeden çıkan damada sarıldı. Bu sırada tutuklama kararını öğrenen Yeleç, gözyaşı döktü. Damat Okan Kuşbaş, cezaevine götürülürken, fenalık geçiren Gülfer Yeleç, baygınlık geçirdi. Yakınları gelini, kucakta taşınayarak götürdükleri otomobil ile hastaneye götürüldü.
DÜĞÜN YAPACAKLARDI
Çiftin yakınları, Okan Kuşbaş'ın aşırı alkollü olduğunu, eve gittikten sonra balkondan havaya ateş ettiğini, kimseye ateş edip tehditte bulunmadığını iddia etti. Yakınları, "Davetliler gelmişti. Adliyeden çıkıp düğüne gitmeyi düşünüyorduk. Damat tutuklandı, gelin bayıldı. Artık düğünü damat tahliye olunca yapacağız" dediler.

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Damat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldıDamat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldıDamat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldıDamat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede bayıldı

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