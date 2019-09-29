HABER

Damat TIR şoförü olunca, gelin arabası da TIR oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

HATAY'da TIR şoförü damat Murat Günal, ekmek teknesi olan TIR'ını gelin arabası yaptı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'da TIR şoförü damat Murat Günal, ekmek teknesi olan TIR'ını gelin arabası yaptı. Gelin Elif Günal'ı kuaförden TIR ile alan damat, şehir turunu da aynı araçla attı.

Merkez Antakya ilçesinde TIR şoförlüğü yapan Murat Günal’ın, hayali olan 'TIR'dan gelin arabısını, kendi düğününde gerçeğe çevirdi. Dorsesi çıkarıldıktan sonra çiçeklerle ve renkli şeritlerle süslenerek gelin arabası yapılan TIR'ın direksiyonuna geçen damat Günal, gelin Elif Tümkaya'yı almak için kuaför salonunun önüne geldi. TIR'a binerek kuaförden ayrılan gelin ve damat, şehir turu attı. Elif Tümkaya ile mart ayında tanıştıklarını ve evlendikleri için de çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten damat Günal, "TIR'ımı süsleyip gelin arabası yapmak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdim. Hayat arkadaşıma da bunu teklif ettiğimde sağ olsun o da beni kırmayıp kabul etti. Biraz farklılık olsun istedik" dedi.

Gelin arabası olarak TIR'ın tercih edilmesine ilk başta şaşırdığını dile getire Elif Tümkaya, daha sonra eğlenceli olacağı düşüncesiyle bu teklifi kabul ettiğini söyledi.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Mor bebek hastalığından 30 yıl sonra Denizli'de kurtulduMor bebek hastalığından 30 yıl sonra Denizli'de kurtuldu
Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlarDepremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.