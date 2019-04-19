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Damat Tween ve D'S Damat İstanbul Havalimanı'nda yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: - "Dünyanın dört bir yanından gelecek yolcular kendi ülkelerinden markalarımızı tanıyor ve biliyor olarak gelip, yeni havalimanında tanıdıkları bir marka ile karşılanacak"

İSTANBUL (AA) - Orka Holding, nisan ayı başında İstanbul Yeni Havalimanı'nda Damat Tween ve D'S Damat mağazaları ile yerini aldı.

Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, Damat Tween ve D'S Damat markaları ile 2018 yılı sonunda yurt dışında 180 mağazaya ulaşan Orka Holding global yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Yıl başından bu yana yurt dışında mağazalaşmaya devam eden ve nisan ayı başında İstanbul Yeni Havalimanı’nda yerini alan Orka, nisan ayının ortasında 5 yeni yurt dışı mağazasına "merhaba" dedi. Yıl başından bu yana yurt dışında mağazalaşmaya devam eden Holding, yalnızca nisan ayının ilk 15 gününde Kiev, Üsküp, Erivan ve Bosna’nın yanı sıra Avrupa’nın moda başkentlerinden biri olan İtalya’nın Floransa kentinde de yeni mağazasını açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Dünyanın dört bir yanından gelecek yolcular kendi ülkelerinden markalarımızı tanıyor ve biliyor olarak gelip, yeni havalimanında tanıdıkları bir marka ile karşılanacak.

Sanatın ve modanın kalbi Floransa’da mağazamızı açtık. Bundan sonra da yolumuza ışık hızı ile devam edeceğiz. 2019 yılında yepyeni bir atılım yaparak ABD’de ilk mağazalarımızı Washington DC ve Ohio eyaletlerinde açacağız. Yine Kanada’da Ottowa’da bu yıl ilk mağazamız açılacak. Balkanlarda ve Rusya’da ise etkinliğimiz giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

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