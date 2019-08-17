Damat ve ağabeyi, düğün öncesi kazada hayatını kaybetti (2)

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşler Bayram Tekdemir ile ağabeyi Kasım Tekdemir'in cenazesi otopsi sonrası Dağalan köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazına Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, askeri yetkililer, ölen kardeşleri yakınları ve köylüler katıldı. Namaz sırasında kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Bayram Tekdemir ve ağabeyi Kasım Tekdemir tabutları askerlerin omuzlarında taşındı. Geçici köy korucusu olan 2 kardeş, köy mezarlığına yan yana toprağa verildi.

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