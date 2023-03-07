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  4. Damat ve gelini şaşırtan takı! Piyasa değeri 600 liradan başlıyor

Damat ve gelini şaşırtan takı! Piyasa değeri 600 liradan başlıyor

07.03.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir düğünde yaşanan olay hem gelinle damadı hem de düğüne gelen misafirleri güldürdü. Damadın arkadaşları şaka niyetiyle takı olarak 5 litrelik zeytinyağı taktı. Komik dakikaların yaşanmasının ardından genç çift takılarıyla hatıra pozu verdi. Takılan yağın piyasa değerinin ise 600 liradan başladığı belirtildi.

Damat ve gelini şaşırtan takı! Piyasa değeri 600 liradan başlıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde bir çiftin düğün merasiminde damada 5 litrelik teneke zeytinyağı takı olarak takıldı. Arkadaşların bu şakası damat ve gelini güldürdü.

PİYASA DEĞERİ 600 LİRADAN BAŞLIYOR

İznik ilçesinde Eda ve Emre Fıçıcı çiftçi İznik Zeytin Kooperatifi’nin düğün salonunda dünya evine girdi. Takı merasimi başlayınca çiftin arkadaşları takı olarak 5 litre zeytinyağını damadın boynuna astı. Kurdele ile süslenen zeytinyağını gören çiçeği burnunda çift, arkadaşlarının bu şakasına gülerek karşılık verdi. Hatıra fotoğrafının çekilmesi ile düğün kaldığı yerden devam etti. 5 litre zeytinyağın piyasa fiyatı ise 600 liradan başlıyor. (İHA)

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