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Damatla nikah memurundan geline şaka (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta düğünde, kendisine şaka yapılacağını öğrenen damat Recep Başol'un, nikah memuruyla bir olup gelin Duygu Başol'a yaptığı şakanın görüntüleri, görenleri güldürdü.

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta düğünde, kendisine şaka yapılacağını öğrenen damat Recep Başol'un, nikah memuruyla bir olup gelin Duygu Başol'a yaptığı şakanın görüntüleri, görenleri güldürdü. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Duygu Recep Başol çifti, Cumartesi günü yapılan düğünle dünya evine girdi. Çift, nikahlarını da düğünde kıymaya karar verdi. Gelin Duygu Başol, nikah memuruna 'hayırlısıyla evet' demek istediğini söyledi. Nikah memuru Cihan Pekmezci, bunu kabul ederken durumdan damat Recep Başol'un da haberi oldu. Recep Başol, Pekmezci ile konuşarak eşinin yapacağı şakadan haberdar olduğunu, ancak kendisinin eşine şaka yapmak istediğini söyledi. Recep Başol, nikah sırasında eşinin 'hayırlısıyla evet' demesinin ardından nikahı iptal ettiğini söyleyerek ayrılmasını istedi. KENDİ TUZAĞINA DÜŞTÜ Duygu Başol, nikah kıyıldığı anda nikah memurunun 'Recep Başol ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna 'hayırlısıyla evet' dedi. Bunu duyan nikah memuru 'malesef bu nikahı iptal etmek zorundayım. Teşekkür ederim' diyerek masan kalktı. Nikah memurunu davranışını görünce şoke olan Duygu Başol, "Hayır ya. Ben demiştim ona" diye konuştu. Duygu Başol'un gözleri dolunca şaka daha fazla uzatılmadı. Nikah memuru gelince durumu anlayan Duygu Başol, rahat bir nefes aldı. Alkışlar eşliğinde nikahları kıyılan çift, mutlu günlerinde gece boyu eğlendi.

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