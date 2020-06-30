Damatsız Gelinin Yaşadığı Mutluluk Gözlerimizi Yaşarttı

Adıyaman'da yaşayan Tırpan ailesi engelli kızlarına tarifsiz bir mutluluk yaşattılar. Kızları "Evlenmek istiyorum." dedi ve ailesi bu isteğe kayıtsız kalmadı. Hem de bir düğünde olabilecek her detayı en ince ayrıntısına kadar kızlarına yaşattılar.
Adıyaman'daki aile örnek bir davranış gösterdi. Adıyaman'da yaşayan engelli bir gelin damatsız yapılan düğünde büyük mutluluk yaşadı. 22 yaşındaki engelli kızlarının "Evlenmek istiyorum." demesi üzerine anne, baba kızları için damatsız bir düğün tertip ettiler. Baba Mehmet Tırpan ile anne Müzeyyen Tırpan kızlarının sürekli olarak: "Ben ne zaman evleneceğim?", "Gelinlik giymek istiyorum" dediğini belirtti.
Bunun üzerine kızlarının isteğini kırmadıklarını ve kızlarına özel bir düğün yaptıklarını belirttiler. Düğünün gelini Sena Tırpan'ın mutluluğu gerçekten görülmeye değerdi. Genç gelin Sena Tırpan, baba Mehmet Tırpan , anne Müzeyyen Tırpan, komşuları ve akrabaları güzel bir gece geçirdiler ve genç gelinin mutlu gününde yanında olarak mutluluğuna şahit oldular.
Gelin Sena Tırpan ilk başta kuaföre götürüldü ve saç bakımı yapıldı. Kuaförde gelinliğini giyen gelin, süslenen gelin arabasıyla birlikte düğün evine geldi. Düğün evinde komşular ve akrabalarının da katıldığı bir kına gecesi düzenlendi. Kına gecesinden sonra genç kız için rüyalarını süsleyen düğün töreni tertip edildi.
Gelin Sena Tırpan çalan oyun havaları eşliğinde keyifle oynadı ve kurtlarını döktü. Oynamaya ara verdiği sırada davetlilere " Damat ne zaman gelecek?" diye sordu. Bu soru üzerine gelinin ailesi ve tüm davetliler kahkahaya boğuldu.
Gelin adayı Sena Tırpan tarafından davetlilere kahve ikram edildi. Davetlilere kendi elleriyle kahvelerini ikram eden Sena Tırpan'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu. Baba Mehmet Tırpan tarafından genç kıza tek taş yüzük alındı ve parmağına bizzat babası tarafından yüzüğü takıldı.
Gelin Sena Tırpan mutluluğunu ailesine tüm davetlilerin önünde dile getirdi. Baba Mehmet Tırpan kızının uzun yıllardan beri " Niçin ben gelinlik giymiyorum?", "Niçin benim düğünüm yapılmıyor?", " Baba ne zaman benim düğünüm olacak?" diye sürekli ısrarla sorduğunu söyledi.
Aile, doğuştan büyüme ve zeka geriliği bulunan engelli kızlarının mutlu olması için, diğer tüm gelinler gibi bu hisleri ve duyguları tatması için kendi aralarında böyle bir düğün yaptıklarını ve güzel kızlarını gelin ettiklerini belirttiler.
Anne Müzeyyen Tırpan ise kızının mutluluğu üzerine aile olarak çok mutlu olduklarını belirtti. Düğün töreninde hem Sena'nın yıllardır yaşamayı istediği hisler yaşandı hem de katılan tüm davetliler eğlenerek bu duruma vesile olmanın mutluluğunu yaşadılar.
Sena'nın yaşamak istediği bu güzel duygularına ailesinin kayıtsız kalmaması ve kızlarına böyle bir etkinliği her ayrıntısını düşünerek yaptırmaları bizi de çok mutlu etti. Engelli bireyler de hayatın içinde bizim kadar var. Bir ailenin kızlarına yaşattığı bu güzelliği, davetlilerin bu organizasyona katılarak Sena'yı bu denli mutlu etmeye ufak da olsa bir katkı sağlamalarını takdir ediyoruz.
Tüm aileler Mehmet Tırpan ve Müzeyyen Tırpan çifti gibi duyarlı olursa engelli bireylerimiz adına da tüm engeller aşılmış olur. Sena'nın mutluluğu, hayatı boyunca hatırlayacağı türden bir mutluluk. Engelli bireyler böyle mutlulukları hayatları boyunca unutmayacaktır. Bizim için çok kolay görülebilen durumlar o temiz kalplerin hayatları boyunca hatırladıkça mutlu olacakları ve mutluluklarını çevrelerindeki herkese aktaracakları olaylardır.
Sena'ya bu duyguları yaşatan anne ve babasına, davete katılan tüm komşu ve akrabalarına Sena adına biz de teşekkür ediyoruz ve Sena'ya yaşamı boyunca mutluluklar diliyoruz.
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