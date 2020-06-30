Damatsız Gelinin Yaşadığı Mutluluk Gözlerimizi Yaşarttı

Adıyaman'da yaşayan Tırpan ailesi engelli kızlarına tarifsiz bir mutluluk yaşattılar. Kızları "Evlenmek istiyorum." dedi ve ailesi bu isteğe kayıtsız kalmadı. Hem de bir düğünde olabilecek her detayı en ince ayrıntısına kadar kızlarına yaşattılar. Aile Kızlarının İsteğine Kayıtsız Kalmadı Adıyaman'daki aile örnek bir davranış gösterdi. Adıyaman'da yaşayan engelli bir gelin damatsız yapılan düğünde büyük mutluluk yaşadı. 22 yaşındaki engelli kızlarının "Evlenmek istiyorum." demesi üzerine anne, baba kızları için damatsız bir düğün tertip ettiler. Baba Mehmet Tırpan ile anne Müzeyyen Tırpan kızlarının sürekli olarak: "Ben ne zaman evleneceğim?", "Gelinlik giymek istiyorum" dediğini belirtti. Bunun üzerine kızlarının isteğini kırmadıklarını ve kızlarına özel bir düğün yaptıklarını belirttiler. Düğünün gelini Sena Tırpan'ın mutluluğu gerçekten görülmeye değerdi. Genç gelin Sena Tırpan, baba Mehmet Tırpan , anne Müzeyyen Tırpan, komşuları ve akrabaları güzel bir gece geçirdiler ve genç gelinin mutlu gününde yanında olarak mutluluğuna şahit oldular.

Düğünde Her Ayrıntı Düşünüldü Gelin Sena Tırpan ilk başta kuaföre götürüldü ve saç bakımı yapıldı. Kuaförde gelinliğini giyen gelin, süslenen gelin arabasıyla birlikte düğün evine geldi. Düğün evinde komşular ve akrabalarının da katıldığı bir kına gecesi düzenlendi. Kına gecesinden sonra genç kız için rüyalarını süsleyen düğün töreni tertip edildi. Gelin Sena Tırpan çalan oyun havaları eşliğinde keyifle oynadı ve kurtlarını döktü. Oynamaya ara verdiği sırada davetlilere " Damat ne zaman gelecek?" diye sordu. Bu soru üzerine gelinin ailesi ve tüm davetliler kahkahaya boğuldu. Baba Yüzüğü Bile Düşündü Gelin adayı Sena Tırpan tarafından davetlilere kahve ikram edildi. Davetlilere kendi elleriyle kahvelerini ikram eden Sena Tırpan'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu. Baba Mehmet Tırpan tarafından genç kıza tek taş yüzük alındı ve parmağına bizzat babası tarafından yüzüğü takıldı. Gelin Sena Tırpan mutluluğunu ailesine tüm davetlilerin önünde dile getirdi. Baba Mehmet Tırpan kızının uzun yıllardan beri " Niçin ben gelinlik giymiyorum?", "Niçin benim düğünüm yapılmıyor?", " Baba ne zaman benim düğünüm olacak?" diye sürekli ısrarla sorduğunu söyledi.