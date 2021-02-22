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  4. Dambıllı vahşette yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

Dambıllı vahşette yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

22.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Dambıllı vahşette yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

Pendik'te bulunan bir sitede iddiaya göre bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra polis merkezine gelerek teslim oldu. Şüphelinin cinayetin ardından olay yerinden ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 3 çocuk sahibi Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı. Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Hanife Yenisu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Yenisu çifti arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı, çiftin daha önce boşanmak istediği ama bir süre sonra barışarak boşanmaktan vazgeçtikleri ortaya çıktı. Çiftin son olarak yakın zamanda yine kavga ettiği ve mahkeme tarafından Erol Yenisu için uzaklaştırma kararı verildiği fakat çiftin birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

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ŞÜPHELİ KAMERADA

Cinayet sonrası Erol Yenisu'nun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Erol Yenisu'nun binadan çıktığı, soğukkanlı bir şekilde maskesini taktığı ve polis merkezine gitmek üzere otomobiline bindiği görülüyor.

Pendik'te dambıllı vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdüPendik'te dambıllı vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

DHA

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