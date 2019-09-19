Damdaki Kemancı orijinal çevirisiyle sahnelenecek!

Değerli oyuncu Binnur Kaya ve devlet tiyatrolarının önemli isimlerinden Mehmet Ali Kaptanlar’ın başrollerini paylaştığı müzikal, Türkçe sahnelenişinin 50. yılında, Nevit Kodallı’nın kaleme aldığı Türkçe sözlerle yeni sezonda Cüneyt Gökçer’in değerli anısına saygıyla, orijinal çeviriyle sahneleniyor. Sezonun ilk temsili 21 Eylül’de izleyicisi ile buluşacak.

“Sütçü Tevye” öykülerinden uyarlanan, Broadway’de en uzun süre sahnelenen 15 eserden biri olarak kayıtlara geçen Damdaki Kemancı Müzikali’nin bu yıl, Cüneyt Gökçer ile Ankara Devlet Opera ve Balesi bünyesinde 1969 yılında Türkçe olarak ilk sahnelenişinin 50. yılı kutlanıyor. Bu sezon, Damdaki Kemancı, Türk müziğinin en önemli kompozitörlerinden Nevit Kodallı’nın, bu ilk sahneleme için kaleme aldığı Türkçe sözlerle devam ediyor. Ayrıca, dönemin üslubuna yakın olarak, Türk tiyatrosunun en değerli oyun yazarlarından Güngör Dilmen’in Devlet Tiyatroları için çevirdiği metin kullanılıyor.



