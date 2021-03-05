HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Damdan atlayıp kaçan hükümlü yakalandı

Damdan atlayıp kaçan hükümlü yakalandı

05.03.2021 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Damdan atlayıp kaçan hükümlü yakalandı

Adana’da hırsızlık suçlarından 12 yıl 11 ay hapis cezası alan hükümlü evine yapılan baskında damdan atlayıp kaçarken ara sokakta yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan Ramazan Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’da hırsızlık suçlarından 12 yıl 11 ay hapis cezası alan hükümlü evine yapılan baskında damdan atlayıp kaçarken ara sokakta yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan Ramazan Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ramazan Y.’nin merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde oturduğunu tespit eden ekipler, eve baskın düzenledi. Baskın sırasında Ramazan Y. evinin damından atlayarak kaçtı. Ekiplerin yapmış oldukları araştırmada Ramazan Y. ilçeye bağlı Mutlu Mahallesi’nde ara sokakta gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ramazan Y. önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Happy Center kaçta açılıyor?Happy Center kaçta açılıyor?
Lastik ölçüsü nedir? Nasıl hesaplanır?Lastik ölçüsü nedir? Nasıl hesaplanır?

En Çok Okunan Haberler

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Danilo Zanna ilk defa anlattı! "Hiç korkmayın eve döneceğim"

Danilo Zanna ilk defa anlattı! "Hiç korkmayın eve döneceğim"

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika: MSB duyurdu! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Avcılar'da şaşkına çeviren açılış! Türkçe ve Arapça müziği eşliğinde halay çekildi

Avcılar'da şaşkına çeviren açılış! Türkçe ve Arapça müziği eşliğinde halay çekildi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Askerlerin görüntüsü dikkat çekti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Askerlerin görüntüsü dikkat çekti

Migros kaçta açılıyor? Migros çalışma saatleri

Migros çalışma saatleri

Üçüncü cemre düştü mü? Cemre toprağa ne zaman düşüyor?

Son cemre düştü mü?

'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, yalanı ortaya çıktı

'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, yalanı ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.