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Damdan düşen 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı

09.03.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Adana’da iki katlı evin damında kilim silkeleyen 9 aylık hamile kadın düşerek ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1886 sokaktaki evde meydana geldi.

Adana’da iki katlı evin damında kilim silkeleyen 9 aylık hamile kadın düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1886 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, 9 aylık hamile 1 çocuk annesi Hasne Hammadi (20) sabah saatlerinde 2 katlı evin damından kilim silkelemeye başladı. Bir süre sonra Hammadi damdan aşağı düşerek ağır yaralandı. Kadının düştüğünü gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kadına ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Ayrıca bebeğinin de hayatta kalması için hastanede müdahale edildiği öğrenildi. Polis düşme ile ilgili soruşturma başlattı.

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