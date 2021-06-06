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Damdan sarkarken ölümle burun buruna geldi

06.06.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 5 katlı binanın damından sarkan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Bir süre asılı kaldığı damdan kendini boşluğa bırakan kişi, 5’inci katın balkonuna düşerek kurtuldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın damına çıkan bir kişi aşağıya sarkarak 5'inci kat balkonuna inmeye çalıştı.

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SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Binanın damından sarkan kişiyi görenler ise yaşanan korku dolu anları heyecanla izledi. Binanın damında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen kişi, ardından kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin endişe içerisinde izlediği olayda 5’inci katın balkon demirinin üzerine düşen kişiye, evde bulunanlar tutarak ölümden kurtardı. Kişinin binaya hangi amaçla çıktığı ise öğrenilemezken yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
evdekiler mi kurtardi ya izlediginizi nasil yorumluyorsunuz resmen okuzun trene baktigi gibi baktilar adamin atlamasina ,yazik adam kendi gayretiyle iceri girdi ...
gercektende mal gibi bakıyorlar insanliktan nasibini almamis vitaminsizler
Aile çok duyarsız, resmen izlediler.Risk’e girmek istemeyebilirler ama ölümede terkedilmezki kardeşim.insanlar korkunç egoistlik psikolojisinde…
kolay değil koca adamı tutmak, senide alır götürür.Uzaktan atmak kolay.

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