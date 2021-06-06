Damdan sarkarken ölümle burun buruna geldi

Olay, sabah saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın damına çıkan bir kişi aşağıya sarkarak 5'inci kat balkonuna inmeye çalıştı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Binanın damından sarkan kişiyi görenler ise yaşanan korku dolu anları heyecanla izledi. Binanın damında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen kişi, ardından kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin endişe içerisinde izlediği olayda 5’inci katın balkon demirinin üzerine düşen kişiye, evde bulunanlar tutarak ölümden kurtardı. Kişinin binaya hangi amaçla çıktığı ise öğrenilemezken yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (DHA)

