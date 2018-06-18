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Damien Da Silva, Trabzonspor için İstanbul'da

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.06.2018 21:40 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Caen ile sözleşmesi sona eren stoper Damien Da Silva'yı İstanbul'a getirdi.

Damien Da Silva, Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor, Fransa Ligi ekiplerinden Caen ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoper Damien Da Silva'yı sözleşme imzalamak üzere İstannbul'a getirdi. Fransız oyuncunun kısa süre içinde Trabzon'a geçerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Caen'de 36 maça çıkan ve 4 gol atmayı başaran Da Silva, ilk hamlelerdeki başarısı, oyun kurma yeteneği ve savunmadan başlayan hızlı hücumlardaki etkisi ile dikkat çekiyor. Bu oyuncunun transferinde önemli bir yol alındığı öğrenildi. (Sporx)


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