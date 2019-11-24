HABER

Damızlık koyun üçüz doğurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 10:52 | Son Güncelleme

Ordu’da bir koyun üçüz doğurdu.Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen ‘Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Altınordu, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru, Ulubey ve Ünye ilçelerinde bulunan 15 çiftçiye 300 adet damızlık dişi ve 30 adet damızlık koç olmak üzere toplam 330 adet Bafra koyunu dağıtımı Haziran ayında gerçekleştirildi.

Ordu’da bir koyun üçüz doğurdu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen ‘Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Altınordu, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru, Ulubey ve Ünye ilçelerinde bulunan 15 çiftçiye 300 adet damızlık dişi ve 30 adet damızlık koç olmak üzere toplam 330 adet Bafra koyunu dağıtımı Haziran ayında gerçekleştirildi. 5 aylık sürede Ordu’ya uyum sağlayan damızlık koyunlar 2000 rakıma kadar farklı alanlarda yetiştirilmeye başlandı. İkizlik oranı oldukça yüksek olan ve 2 yılda 3 doğumla 6 adet yavru elde etmek mümkün olan Bafra koyunlarından birisi üçüz doğurdu. Haziran ayında yapılan dağıtımda 2 koç ve 20 damızlık koyun alan Kumru ilçesinden Hüseyin Ayrı adlı çiftçinin bir koyunu önceki gün üçüz doğum yaptı. Bir doğumda 3 kuzu sahibi olan koyun Hüseyin Ayrı’yı sevindirdi.
İkiz beklerken üçüz doğum yapmasına sevindiğini belirten çiftçi Hüseyin Ayrı, “Sayın Başkanımız Hilmi Güler’in projesi bereketli başladı. Biz ikiz bekliyorduk ancak üçüz doğum oldu. Diğer koyunlar da Aralık ayı içerisinde sırasıyla doğum yapacaklar. 2 koç ve 20 koyun almıştım, bir yıl sonra doğumlar sonrası yaklaşık 150 koyun sahibi olacağımı ümit ediyorum. Böyle bir projeyi başlattığı için Sayın Başkanımız Hilmi Güler Bey’e canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

PARTNER'Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim''Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim'
ATO’nun canlı satranç performansının ön gösterimi Ankaralılarla buluştuATO’nun canlı satranç performansının ön gösterimi Ankaralılarla buluştu
Birbirlerini yetiştiren 5 öğretmen bir araya geldiBirbirlerini yetiştiren 5 öğretmen bir araya geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

Bakan Selçuk ve öğretmenler Ata'nın huzurunda

24 Kasım Türkiye genelinde kutlandı

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

'Triger kayışı' dehşetinde şaşkına çeviren gelişme

'Triger kayışı' dehşetinde şaşkına çeviren gelişme

Direksiyon başında uyudu! Az daha Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu

Bu sabah Dolmabahçe!

Ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.