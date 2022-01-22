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Damla Demir kimdir, neden intihar etti? Damla Demir kaç yaşındaydı?

22.01.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İntihar haberiyle gündeme gelen 16 yaşındaki Damla Demir'in kim olduğu ve neden intihar ettiği merak ediliyor. Zonguldak'ta yaşayan Damla Demir, iple kendini asarak intihar etmişti. Peki Damla Demir kimdir, neden intihar etti ve kaç yaşındaydı? İşte ayrıntılar...

Damla Demir kimdir, neden intihar etti? Damla Demir kaç yaşındaydı?

16 yaşındaki lise öğrencisi Damla Demir, 20 Mayıs 2021 tarihinde evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi. Damla'nın intihar sonrası bir not bıraktığı da ortaya çıktı. Peki genç kız neden intihar etti? İşte Damla Demir olayı detayları...

DAMLA DEMİR KİMDİR?

İntihar olayıyla gündeme gelen Damla Demir, Zonguldak Kilimli ilçesinde Bölüm Mahallesi'nde yaşamaktaydı. Demir, 16 yaşındaydı ve Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisiydi.

Ayrıntılar araştırılan olay, 20 Mayıs 2021'de meydana geldi. Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Damla Demir, evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi.

İntihar eden Damla Demir'in incelenen telefonunda 56 yaşındaki komşuları M.K. ile ilgili şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Ayrıca genç kızın intiharıyla ilgili not yazdığı tespit edildi. Bırakmış olduğu notta yaşadığı cinsel istismarı ayrıntılarıyla anlatan Damla'nın komşusu M.K için "Benden büyük yaşlı, sapık." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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Gelişmenin ardından gözaltına alınan M.K.' ile Damla'nın tırnaklarından çıkan dokular da eşleşti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen M.K. ise ikinci duruşmada tahliye edildi. Alınmış olan bu karar acılı aileyi isyan ettirdi.

"BİR KERE ÖPECEĞİM DEYİP KOLUMDAN TUTTU"

Demir'in, komşularının kendisine tacizde bulunduğunu anlattığı notta şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Bir kere öpeceğim deyip kolumdan tuttu. Çok korktum ve bırakmasını söyledim. O yere oturdu, beni çekti. Ben onu itip, eve geçtim. Kimselere bir şey çaktırmayıp, odama geçtim, ağladım. Benden büyük yaşlı, sapık. Biliyorum ilk başta diyeceksiniz ne falan filan. O zaman eşi yoktu. Eşi der; o senin ağabeyin, seni kızı gibi görüyor ama kime inandıracağım kendimi. Zaten böyle giderse ben kendimi öldüreceğim. Sizi çok seviyorum. Ben eşine ihanet edemem, yüzüne bakamam"

M.K. hakkında iddianame hazırlamış olan savcı tarafından, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verilmiş olan M.K.'nin ikinci duruşmasında ifadesi alınması kararlaştırıldı. 18 Ocak tarihinde görülen duruşmada ise suçlamaları reddeden M.K.'ye ev hapis hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

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