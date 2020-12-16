Damla Ersubaşı bambaşka biri oldu!

5 yıl aradan sonra setlere dönme hazırlığı yapan Ersubaşı'nın yeni imajı herkesi şaşırttı.Henüz 6 yaşında Yılan Hikayesi dizisinde rol alarak setlere adım atan Damla Ersubaşı, sonrasında Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle şöhrete kavuşmuştu.
2020'nin bitmesine sayılı günler kala yeni bir imaja bürünen Ersubaşı'nın son hali sevenlerini şaşırttı.
5 yıldır ara verdiği oyunculuğa Selin Boronkay ajans ile geri dönmeye hazırlanan Ersubaşı, "Çok sayıda senaryo okuyorum" dedi.
Ersubaşı'nın 2021 yılında ekranlara dönmesi bekleniyor.
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