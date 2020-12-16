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  4. Damla Ersubaşı bambaşka biri oldu!

Damla Ersubaşı bambaşka biri oldu!

16.12.2020 11:12 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Damla Ersubaşı, bir moda çekimi için fotoğrafçı Kemal Dedecan'a pozlar verdi.

5 yıl aradan sonra setlere dönme hazırlığı yapan Ersubaşı'nın yeni imajı herkesi şaşırttı.Henüz 6 yaşında Yılan Hikayesi dizisinde rol alarak setlere adım atan Damla Ersubaşı, sonrasında Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle şöhrete kavuşmuştu.

DAMLA ERSUBASI (5)

2020'nin bitmesine sayılı günler kala yeni bir imaja bürünen Ersubaşı'nın son hali sevenlerini şaşırttı.

DAMLA ERSUBASI (3)

5 yıldır ara verdiği oyunculuğa Selin Boronkay ajans ile geri dönmeye hazırlanan Ersubaşı, "Çok sayıda senaryo okuyorum" dedi.

DAMLA ERSUBASI (4)

Ersubaşı'nın 2021 yılında ekranlara dönmesi bekleniyor.

DAMLA ERSUBASI (2) (1)

Damla Ersubaşı yeni pozlarını paylaştı! Yüzündeki değişim olay olduDamla Ersubaşı yeni pozlarını paylaştı! Yüzündeki değişim olay oldu

Damla Ersubaşı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
değişen bişi yok kücükkende iticiydi simdide aynı itici????????????

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