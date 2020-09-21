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Damla Ersubaşı boşanmanın ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

"Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı "Tuğçe" karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği eşi işletmeci Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ersubaşı boşanma konusunda sessizliğini korurken yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Damla Ersubaşı boşanmanın ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti

Bir dönemin sevilen dizisi "Sihirli Annem"de canlandırdığı "Tuğçe" karakteriyle ünlenen Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den geçtiğimiz hafta boşandı.

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Keser'in Ersubaşı'yı darp ettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ekran Alıntısı

Boşanmanın ardından bir açıklama yapmayan ünlü oyuncu sosyal medyada bir süre sessiz kaldıktan sonra bir paylaşım yaptı. Yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Damla Ersubaşı yaptığı paylaşımda "Kendime iyi gelen, kendim için vakit harcadığım, enerjimi yenilediğim çok güzel iki gün geçirdim. Peki bundan daha iyi nasıl olur, diyerek dönüyorum şimdi" dedi.

Ağva'da kafasını dinleyen Ersubaşı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

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