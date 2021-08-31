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Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı mı? Damla Ersubaşı ne dedi?

31.08.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser kendisini aldatan eşi Mustafa Can Keser'le barıştığına dair çıkan haberlerle gündemdeydi. Ünlü isim bu iddialara yanıt verdi.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı mı? Damla Ersubaşı ne dedi?

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde her adımıyla dikkat çekiyor.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, 2016 yılında evlenmişti. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise geçtiğimiz yıl kasım ayında dünyaya gelmişti. Ancak eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in, 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da evliliklerini noktalayan ikilinin, son dönemde yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. Geçen akşam Bebek'te görüntülenen Damla Ersubaşı, barışma iddialarına yanıt verdi.

Ersubaşı bu iddialara ""Biz boşandıktan sonra görüşmeye devam ettik zaten. Sonuçta her şeyden önce anne ve babayız. Bir çocuğumuz var. Görüşeceğiz ve görüşmeye devam edeceğiz" diyerek yanıt verdi. (Uçankuş)

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Damla Ersubaşı
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