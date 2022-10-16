Damla Ersubaşı'na gelen çirkin yoruma eski kocası yanıt verdi! "Ananın..."

2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 41 kilo veren ve daha sonra estetik operasyonlar da geçiren Sihirli Annem'in Tuğçe'si sosyal medyayı aktif kullanıyor.

2016 yılnda Mustafa Keser ile evlenen ve iki kızı olan Damla Ersubaşı evliliğini daha sonra sonlandırmıştı. Çift ayrıldıktan sonra ikinci çocuklarının küçük olması sebebiyle barışmış fakat ilişkilerini kısa bir süre sonra tekrar bitirmişlerdi. Araları iyi olan eski karı koca çocukları için sık sık bir araya geliyor.

ESKİ KOCA SİNİRLENDİ

Ünlü isim son olarak kızıyla evde dans ettiği anları paylaştı. Pijamasıyla dans ettiği anları paylaşan Ersubaşı'na bir takipçiden çirkin bir yorum geldi.

Takipçi Ersubaşı'na "Of of bu ne g...t ya" diyerek şoke etti. Bu yorumu gören eski koca Keser "Ananın g..t daha güzel emin olabilirsin" diyerek yanıt verdi.





